DNF Duel: pubblicato lo spot commerciale

L’ editore Nexon e gli sviluppatori Neople , Arc System Works ed Eighting hanno rilasciato un nuovo trailer del picchiaduro basato su Dungeon Fighter DNF DUEL che presenta un breve spot commerciale per il titolo. Recentemente, durante l’IGN Expo 2022, è stato rilasciato il trailer di lancio ufficiale per il gioco. Inoltre è stato pubblicato l’Opening Movie del gioco. L’ultimo personaggio apparso è stato The Lost Warrior. Prima è stato pubblicato il trailer sullo sull’Incantatrice. Di seguito la descrizione del trailer tramite la pagina YouTube di Nexon:

Animazioni piene di azione insieme a controlli semplici e al rollback net code. Divertitevi con DNF Duel dal 28 giugno.



Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale di Steam:

Azione allo stato puro. Dimostrate la tua forza, gioca d’astuzia e sconfiggete gli avversari per diventare il maestro della Ultimate Will.

Combattimento d’azione al suo estremo. Entrate nel nuovo picchiaduro nei panni del vostro personaggio preferito dell’amata serie di Dungeon and Fighter. Uno dei giochi di ruolo più popolari e ampiamente giocati al mondo, Dungeon and Fighter è tornato come gioco di combattimento. Scegli tra 10 affascinanti personaggi, ognuno con le proprie abilità e personalità distinte. Superate in astuzia gli avversari, sconfiggeteli e diventate i padroni della Volontà Suprema.

Caratteristiche

Stile Retrò : Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon.

: Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon. Effetti incredibili e combo spettacolari: Come un vero gioco d’azione, Dungeon Fighter Online mostra incredibili effetti di successo e combo complesse.

DNF DUEL sarà disponibile dal 28 giugno per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.