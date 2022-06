Capitan Tsubasa entra in The Sandbox

Capitan Tsubasa è un prodotto che non ha bisogno di alcun tipo di presentazioni, la storia del ragazzo che sognava di diventare il calciatore più bravo del mondo è entrata nel cuore di milioni di spettatori e, nel corso del tempo, continua a far crescere il suo fandom in maniera esponenziale. L’universo legato al titolo si evolve ed espande continuamente, plasmandosi nel corso del tempo in nuove forme che continuano ad entusiasmare il pubblico e l’ultimo annuncio non è di certo da meno.

The Sandbox ha infatti ufficialmente annunciato di aver stretto una partnership con Minto Inc., società focalizzata sull’attività dei creatori di manga e anime, e TSUBASA co. Ltd per portare Capitan Tsubasa in The Sandbox attraverso una LAND dedicata al suo iconico universo dedicato al football. Il titolo ( in Italia conosciuto come Holly & Benji)si unisce a oltre 300 partnership esistenti tra cui Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears, Atari, ZEPETO e CryptoKitties.

The Sandbox, fondamentalmente, si basa sull’idea di creare uno spazio virtuale condiviso in cui i vari mondi si fondano insieme nel metaverso, cosicché i vari personaggi ed eroi possano incontrarsi e creare magie. A parlare in merito alla notizia è Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox; ecco di seguito quanto dichiarato:

Le serie di fumetti e i cartoon giapponesi di Capitan Tsubasa hanno contribuito a rendere globale la cultura dei manga e degli anime giapponesi negli anni ‘80 e hanno influenzato direttamente milioni di giovani fan in tutto il mondo, incluso il sottoscritto.Portare questa serie iconica in The Sandbox è come il sogno di un adolescente che diventa realtà, perché dare ai fan la piena proprietà degli oggetti di Capitan Tsubasa, significa autorizzare i giocatori a creare le proprie esperienze a tema calcistico con i loro beniamini dell’infanzia, in modo tale da estendere ulteriormente l’influenza di Tsubasa Ozora sulle nuove generazioni di tifosi.

Insomma l’entusiasmo è tanto proprio perchè la serie è iconica e mai scontata; questa ulteriore notizia non può che rendere felici anche i fan più longevi. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti; nel frattempo però lo sapevate che Valkyrie Elysium è stato classificato anche negli Stati Uniti?