Stardew Valley: in arrivo la patch 1.6

Una nuova patch di Stardew Valley è in arrivo. Sebbene sia principalmente un aggiornamento incentrato sul modding, il creatore Eric ConcernedApe Barone afferma che ci saranno dei nuovi contenuti, ma ha consigliato ai giocatori di moderare le aspettative, poiché non sarà enorme.

Alla domanda se il suo gioco successivo, Haunted Chocolatier, avrà riferimenti alla sana simulazione agricola, Barone affermato l’arrivo dei contenuti, ma ha anche detto di non sapere con quale versione verrà rilasciata poiché è felice di vedere come il suo titolo sia una IP indipendente dalle scadenze e dai contenuti degli aggiornamenti. Stardew Valley ha venduto oltre 20 milioni di copie. Ciò significa che il simulatore agricolo ha raddoppiato i suoi 10 milioni di vendite da gennaio 2020 e ha venduto cinque milioni di copie solo da settembre 2021. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Avete ereditato la vecchia fattoria di tuo nonno nella Stardew Valley. Armati di strumenti a portata di mano e poche monete, decidete di iniziare la vostra nuova vita. Potete imparare a coltivare la terra e trasformare i campi incolti. Non sarà facile. Da quando la Joja Corporation è arrivata in città, i vecchi modi di vivere sono quasi scomparsi. Il centro sociale, un tempo fulcro dell’attività più vivace della città, ora giace in rovina. Ma la valle sembra piena di opportunità. Con un po’ di dedizione, potete riportare la Stardew Valley alla sua antica grandezza.

Hey @ConcernedApe I love stardew valley and I can't wait for haunted chocolatier!, Can I ask you two questions regarding stardew and haunted chocolatier?

1: will stardew get more future updates like 1.6 and 1.7?

2: will the Haunted chocolatier include stardew references?

— Claudiu101 (@RetroBoyYTBruh) June 23, 2022