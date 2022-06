Pokémon Go: potenziate le misure anti-cheat

In un recentissimo post sul blog Niantic, i creatori di Pokémon Go hanno condiviso quello che sarà il piano rinforzato anti-cheat. Pare infatti che la linea difensiva e punitiva in questo senso sarà resa più salda da una serie di decisioni, volte proprio a ” smascherare gli imbroglioni”.

Il nuovo piano ha come scopo ultimo di identificare infatti il trasgressore alle regole, evitando così di punire anche chi non c’entrava nulla. Ecco, secondo le nuove linee guida, cosa include ” barare” nel gioco:

Utilizzo di software modificato o non ufficiale.

Giocare con più account.

Usare strumenti o tecniche per falsificare la tua posizione.

Condivisione degli account.

Sfruttare intenzionalmente un bug per ottenere una ricompensa.

Abusare della politica e del meccanismo di rimborso.

Acquisto o vendita di valuta di gioco su piattaforme di terze parti.

Acquisto, vendita o trading di conti.

Insomma, la linea di difesa si è davvero fortificata ed i creatori hanno concluso il post invitando i giocatori a scaricare solo le versioni ufficiali e che non supportano i dispositivi jailbroken. Pokémon Go continuerà ad avere aggiornamenti per tutta l’estate, dunque non ci resta che aspettare per vedere se effettivamente queste misure preventive avranno successo. Nel frattempo però, lo sapevate che Capitan Tsubasa è entrato ufficialmente in The Sandbox?