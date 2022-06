Football Manager 2022: vende un milione di copie in totale

Football Manager 2022 di Sports Interactive, che incarica i giocatori di costruire la migliore squadra di calcio del mondo, ha venduto la sua milionesima copia. Il regista Miles Jacobson ha rivelato la notizia su Twitter, confermando che il traguardo delle vendite è stato raggiunto proprio ieri. “In questi tempi difficili, soprattutto con la crisi del costo della vita, questo non è qualcosa che diamo per scontato. Di seguito la dichiarazione di ringraziamento per il traguardo raggiunto:

Rilasciato il 9 novembre 2021, Football Manager 2022 ha impiegato meno di otto mesi per raggiungere questo traguardo. In confronto, il suo predecessore ha raggiunto lo stesso obiettivo in meno di due mesi e detiene ancora il record per il titolo più venduto della serie. Per quanto riguarda le nuove funzionalità, Football Manager 2022 offre 123 campionati di calcio e oltre 500.000 giocatori reali da reclutare. Funzionalità come riunioni dello staff, un nuovo creatore del manager, miglioramenti a Fantasy Draft e rapporti settimanali combinati abbondano anche insieme all’aggiunta del ruolo di Wide Center-Back. Anche i valori di produzione come le animazioni dei giocatori sono migliorati, ma per la maggior parte, questo è il Football Manager che i fan conoscono e amano. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Football Manager 2022 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC tramite Steam e mobile.

In the the last 12 hours we sold our millionth copy of #FM22 on PC/Mac.

In these difficult times, especially with the cost of living crisis, this is not something we take for granted. So thank you to all of you who have bought the game -or played via GamePass or other platforms x

