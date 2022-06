Destiny 2: l’hotfix 4.1.0.4 è disponibile domani

Il nuovo hotfix di Destiny 2, 4.1.0.4, sarà disponibile a partire da domani ed offrirà una serie di miglioramenti ed introdurrà diverse novità all’interno del famigerato titolo. Nello specifico, l’aggiornamento in questione sarà disponibile alle 10:00 PDT. La manutenzione termina entro le 14:00 PDT. Ecco, di seguito, cosa risolve nel dettaglio:

Bug che consentiva ai giocatori di sparare attraverso Ward of Dawn, Barricades e pareti sottili quando si utilizzava la modalità artefatto Piercing Sidearms.

La mod artefatto verrà riattivata, fornendo più scelte in contenuti più difficili.

Correzione di alcuni esotici che non riuscivano a potenziare l’efficacia nell’aria come Wings of Sacred Dawn, Peregrine Greaves e Peacekeepers.

È stato risolto un problema per cui l’effetto shader Crucible Vermilion causava problemi di fotosensibilità( importante sottolineare che il team sta indagando sulla fonte dei suddetti problemi nelle attività di contenimento degli incubi)

Risolto problema nel raid Volta di vetro a difficoltà Maestro per cui tutte le sfide non erano attive quando si giocava con il nuovo sistema Rotator.

Insomma, il nuovo hotfix migliora davvero tantissimo l’esperienza di gioco, non ci resta che aspettare domani per vederne l’effettività su schermo. Nel frattempo però, lo sapevate che sono state potenziate le misure anti-cheat per Pokémon Go?