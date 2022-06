505 Games espande il proprio business free-to-play acquisendo D3 Go!

505 Games continua ad espandersi nel mercato Free-to-Play (F2P) con l’acquisizione di D3 Go!, il publisher degli acclamati Marvel Puzzle Quest, Puzzle Quest: The Legend Returns e molti altri celebri titoli. Questa acquisizione conferisce a 505 Games la proprietà esclusiva dell’intero franchise Puzzle Quest e fa seguito all’acquisto, nel 2021, di Infinity Plus Two, lo studio di sviluppo australiano, creatore della serie Puzzle Quest.

D3 Go! è un editore e sviluppatore di primo piano nel settore dei giochi di intrattenimento interattivi originali e con licenza e ha creato alcune delle migliori esperienze di gioco per le principali piattaforme di gioco e per i dispositivi mobile. Il team ha prodotto 9 titoli tra cui Puzzle Quest: The Legend Returns e Marvel Puzzle Quest che, a 9 anni di distanza dal lancio, sta ottenendo ancora tantissimi riconoscimenti da parte del pubblico e della critica.

Clive Robert, Head of Free-to-Play 505 Games, ha dichiarato:

D3 Go! ha svolto un ottimo lavoro portando sul mercato alcuni dei più grandi titoli della serie Puzzle Quest ed è stato naturale accoglierli nella famiglia 505 Games, permettendoci di arricchire ulteriormente il nostro catalogo di IP di proprietà. Questa acquisizione, la seconda in soli due anni, dimostra il nostro impegno nel far crescere la nostra business unit F2P per offrire ai videogiocatori i migliori titoli presenti sul mercato.

I titoli ereditati da D3 Go! Continueranno a essere supportati e, grazie a investimenti aggiuntivi nel prossimo futuro, verranno sviluppati nuovi contenuti pubblicati da 505 Games. Il team di 8 persone di D3 Go! si unirà all’ufficio di 505 Games US a Calabasas, in California.

D3 Go! è l’ottava acquisizione dell’azienda fino a oggi. Altre acquisizioni hanno riguardato Infinity Plus 2, DR Studios con sede nel Regno Unito e Kunos Simulazioni in Italia. Il portfolio F2P di 505 Games ha diversi progetti attualmente in fase di sviluppo che sfruttano l’esperienza di ogni studio in vari generi di videogiochi e su diverse piattaforme.