Classifica italiana: Mario Strikers Battle League Football mantiene la vetta

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventiquattresima settimana del 2022, dal 13 al 19 giugno. La scorsa settimana Mario Strikers: Battle League Football era riuscito a concludere il dominio di un mese e mezzo da parte di Nintendo Switch Sports, e anche ora il calcistico per Switch con i personaggi dell’universo di Mario è in testa. Podio tra l’altro uguale a quello della scorsa settimana, con lo stesso Nintendo Switch Sports secondo e con Mario Kart 8 Deluxe terzo. Per quanto riguarda invece la classifica PC, forte dell’arrivo su Steam, Final Fantasy VII Remake Intergrade si prende la terza piazza, mentre primo è Metal Gear Rising: Revengeance. Chiude il podio, in seconda posizione, Football manager 2022, fresco della milionesima copia a livello mondiale. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.