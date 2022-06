Indie Live Expo Winter 2022: annunciate le date

L’INDIE Live Expo Winter 2022, sesta edizione della vetrina digitale biennale che mette in contatto gli appassionati di giochi indie di tutto il mondo, si terrà sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022. La notizia, data proprio sul sito ufficiale della manifestazione, arriva sulla scia del successo dell’INDIE Live Expo 2022, che ha stabilito un nuovo record di 15 milioni di visualizzazioni durante i due giorni e le sei ore di showcase in cui sono stati mostrati più di 400 giochi.

L’INDIE Live Expo Winter 2022 continuerà il formato di trasmissione di due giorni iniziato con l’INDIE Live Expo 2022 e metterà in evidenza sia i giochi attualmente disponibili che le anteprime INDIE Live di titoli mai visti prima e nuove informazioni su giochi già annunciati. Gli INDIE Live Expo Awards tornano per la loro terza edizione, premiando i migliori giochi indie da ottobre 2021 a settembre 2022, scelti da una giuria mondiale di prestigiosi giornalisti ed esperti del settore.

INDIE Live Expo 2022, lo scorso evento della rassegna biennale, è stato trasmesso in streaming su più piattaforme in tre lingue per due giorni, con l’aiuto di oltre 100 streamer che hanno trasmesso in simulcast lo spettacolo. Lo show ha raggiunto più di 57,5 milioni di visualizzazioni in cinque eventi dal suo inizio nel 2020.

I momenti salienti della scorsa edizione sono stati i lanci a sorpresa di DRAINUS, lo sparatutto del Team Ladybug e del publisher PLAYISM, e l’annuncio della versione per Nintendo Switch del titolo su Steam NEEDY STREAMER OVERLOAD. Il secondo giorno è stato caratterizzato dai nuovi trailer di Azure Striker GUNVOLT 3 e Read Only Memories: NEURODIVER di CHORUS Interactive e MidBoss, oltre ad altre anteprime mondiali.

Ryuta Konuma, fondatore di Ryu’s Office, ha detto: