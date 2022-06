Smurfs Kart: annunciato il gioco su kart con i Puffi

Per celebrare la Giornata Mondiale dei Puffi (il Global Smurfs Day, evento che si festeggia il sabato più vicino al 25 giugno, quindi per quest’anno è stato proprio il 25 giugno), Microids e IMPS (titolare della licenza mondiale dei Puffi), hanno annunciato il nuovo Smurfs Kart, gioco con i Puffi… sui kart per l’appunto. Per l’occasione sono state mostrate le prime immagini in game, che potete vedere in fondo alla notizia. Il titolo è sviluppato da Eden Games, nota per titoli di corse come Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited e V-Rally: il gioco arriverà su Nintendo Switch quest’inverno, in versione digitale e retail.

Queste alcune caratteristiche del titolo:

È ora di scaldare i motori! Scegliete il vostro Puffo – ognuno ha il proprio kart e un’abilità unica – e che vinca il più veloce!

Parti a razzo, trova le scorciatoie e usa gli oggetti giusti al momento giusto per superare gli avversari e diventare il miglior pilota di kart del villaggio!

Gioca da solo o con gli amici e la famiglia: che tu sia un principiante o un vero pilota potrai ottenere il primo posto e dimostrare agli altri chi è il Puffo più veloce di tutti i tempi!

Ulteriori informazioni arriveranno a breve, nel frattempo, vi lasciamo qui sotto agli screenshot di Smurfs Kart.