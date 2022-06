Metroid Prime Remaster in arrivo a fine anno?

Stando alle parole del giornalista ed insider Jeff Grubb, la remastered di Metroid Prime (lo scorso novembre vi parlavamo del suo sviluppo) dovrebbe arrivare su Switch per le vacanze di Natale.

Nell’ultimo episodio di Game Mess Mornings di Giant Bomb, Jeff Grubb ha infatti rivelato di aver sentito dire “in modo abbastanza definitivo” che la remaster di Metroid Prime sarà uno dei “grandi giochi delle vacanze di Natale” di Nintendo.

“In passato, ho sentito dire che era in lavorazione. C’erano delle cose in ballo con quel gioco… Ora, invece, mi è stato detto che i loro piani sono di rilasciare il gioco durante le vacanze”.

Questo “quasi certamente” potrebbe essere in linea con il 20° anniversario di Metroid Prime, che cade proprio a novembre.

E per quanto riguarda Metroid Prime 2 e 3? Grubb ha detto che li rilasceranno separatamente. Inoltre, mentre Metroid Prime riceverà un “grande trattamento di rimasterizzazione” (secondo le sue fonti), il secondo e terzo capitolo avranno controlli aggiornati ma non lo stesso livello di revisione. Dovremo attendere ulteriori dettagli, ma per il momento sembra che la rimasterizzazione di Metroid Prime sia quella più attesa.

Come sempre, prendete la notizia con le pinze, attendendo novità ufficiali in merito relative a questa Metroid Prime Remaster.

Qui sotto potete vedere il tweet di Wario64 che cita proprio Jeff Grubb.