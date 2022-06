Mario + Rabbids Sparks of Hope: emersa in rete la data d’uscita

Dopo Sony Interactive Entertainment con The Last of Us Part 1, anche Ubisoft è incappata in un clamoroso auto-leak, condividendo per errore tramite il suo negozio la probabile data di pubblicazione dell’attesissimo Mario + Rabbids Sparks of Hope, titolo in sviluppo presso Ubisoft Milan e diretto da Davide Soliani.

Come potete vedere nel tweet sottostante, Mario + Rabbids Sparks of Hope arriverà nel 2022, più precisamente il prossimo 20 ottobre. Dunque, niente rinvio al 2023 per il gioco esclusivo di Nintendo Switch, che con ogni probabilità sarà tra i protagonisti del Nintendo Direct Mini che si terrà questo pomeriggio alle ore 15:00 e che noi di GamesVillage seguiremo in diretta sul nostro canale Twitch. A questo punto, la data d’uscita ufficiale di Sparks of Hope dovrebbe essere comunicata proprio durante l’evento in questione!