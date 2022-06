Hearthstone: l’espansione Assassinio al Castello di Nathria arriva il 2 agosto

La nuova espansione di Hearthstone, Assassinio al Castello di Nathria, è in arrivo il 2 agosto. I giocatori verranno coinvolti nel torbido mistero di Sire Denathrius, assassinato alla sua stessa festa. Prendete la lente d’ingrandimento e il cappello da investigatore, perché Assassinio al Castello di Nathria introdurrà 135 nuove carte, inclusi i Sospetti Leggendari, un nuovo tipo di carte, i Luoghi, e la nuova abilità Infusione. Di seguito una panoramica:

I Luoghi : per la prima volta, dei Luoghi specifici vengono rappresentati in gioco. I Luoghi possono essere giocati sul tabellone, proprio come dei servitori , solo che offrono dei benefici vantaggiosi. Lasciateli sul tabellone per attivarne gli effetti con saggezza, tenendo d’occhio il tempo di recupero di 1 turno e l’integrità che va diminuendo, nell’eseguire la tua strategia. I Luoghi sono un’aggiunta permanente a Hearthstone.

In Hearthstone potete cambiare il corso di una partita con potenti effetti e interazioni folli. Lanciate Magie, evocate potenti servitori e sbaragliate i vostri nemici. Fate pratica in modalità Amichevole, scalate i vertici della classifica in modalità Classificata, scombinate tutto nelle Risse, mettete alla prova la fortuna in Arena. Il gioco è in continua crescita poiché i nuovi set di carte mantengono il gioco vivo e spumeggiante. Ogni espansione introduce nuove carte e nuovi modi di giocare.

Hearthstone è disponibile per PC e dispositivi mobile.