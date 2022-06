Growtopia: nuovo evento crossover con Star Trek a tempo limitato

Growtopia è un MMO free-to-play; basato su sandbox permette di creare mondi interattivi dove piantare semi, collezionare, commerciare, decorare e tanto altro. Ubisoft e Paramount Consumer Products, annunciano l’inizio di un evento che porterà al titolo un cross-over pazzesco con Star Trek: Prodigy.

Nello specifico, durante l’evento, il giocatore potrà pilotare la famosa U.S.S. Protostar ed esplorare lo spazio alla ricerca di nuovi combattimenti allo scopo di sventare le minacce aliene. Al completamento di ogni missione si riceveranno succose ricompense in-game inspirate a Star Trek: Prodigy: la Poltrona da Capitano della Protostar e il Replicatore di Veicoli ne sono due esempi.

Il titolo è fortemente basato sul concetto di personalizzazione e creatività ed offre, oltre al gioco principale, una vasta gamma di minigiochi, puzzle, sfide parkour a labirinti e battaglie in PvP. L’evento cross- over ha inizio oggi e sarà disponibile fino al 3 luglio per iOS e Android su App Store e Google Play e per PC Windows; non ci resta che approfittarne. Nel frattempo però, lo sapevate che oggi c’è un evento Nintendo? Non perdetelo e seguitelo con noi in live!