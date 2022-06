Sea of ​​Thieves: trailer cinematografico per The Forsaken Hunter

Sea Of Thieves ha da poco ricevuto Lost Sands, ma i suoi creatori non restano con le mani in mano e mostrano, attraverso uno spettacolare trailer cinematografico, la prossima avventura: The Forsaken Hunter. Il tutto sarà incentrato sulla leggenda del marinaio Merrick, che, dopo le sue gesta alle Golden Sands, è scomparso; lo scopo sarà appunto quello di indagare su questa misteriosa sparizione.

The Forsakun Hunter sarà disponibile il 30 giugno e rimarrà attiva fino al 14 luglio.Le novità per il titolo, tuttavia, non sono ancora terminate, infatti oltre al trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo)Rare ha recentemente confermato che luglio vedrà anche il lancio della stagione 7 di Sea of ​​Thieves; la quale implementerà diverse funzioni sulla capitaneria e sulla personalizzazione della nave.

Il titolo è ora disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC; non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte della casa produttrice; nel frattempo però lo sapevate che ha inizio oggi un evento cross-over per Growtopia?