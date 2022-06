Electronic Arts: nuovo gioco Marvel in sviluppo?

In un recente XboxEra Podcast, il co-fondatore di XboxEra Nick Baker, ha parlato di una nuova fonte e di come essa abbia affermato che Electronic Arts sia attualmente al lavoro su un nuovo titolo targato Marvel. Sebbene sia stato menzionato a quale IP sarebbe correlato, Baker si è astenuto dal rivelare qualsiasi indizio; dunque non si ha alcuna notizia approfondita sul possibile progetto, non sul suo punto di sviluppo o su chi lo stia, effettivamente, creando.

Tenendo presente che DICE è impegnato con Battlefield , BioWare con Dragon Age: Dreadwolf e Mass Effect e Respawn con Star Wars: Jedi Survivor; è facile teorizzare che lo studio impegnato in questo ipotetico progetto possa essere Motive Studios, il quale al momento è impegnato con il remake di Dead Space che uscirà il 27 gennaio 2023; potrebbe questo titolo essere il suo prossimo lavoro?

Essendo questi dei rumors è bene specificare la necessità di prendere ogni cosa con le pinze non essendoci alcuna ufficialità nelle notizie; dunque per saperne di più bisognerà aspettare qualche dichiarazione da parte di una ipotetica casa produttrice. Nel frattempo però, lo sapevate che è disponibile l’ultimo aggiornamento per Assassin’s Creed Valhalla?