Code To Jin Yong: Lightspeed Studios annuncia lo sviluppo della sua nuova IP in UE 5

LIGHTSPEED STUDIOS annuncia lo sviluppo di un nuovo videogioco chiamato Code: To Jin Yong. Il titolo è un gioco di ruolo open world adattato dai romanzi di arti marziali (wuxia) scritti dal leggendario autore Jin Yonge pubblicati da Ming Ho Publications. Il gioco sfrutta la potenza dell’Unreal Engine 5 ricrea per la prima volta l’universo di Jin Yong, portando ai giocatori un mondo di arti marziali vasto, ricco e diversificato.

Il gioco darà nuova vita a storie classiche grazie alla tecnologia di nuova generazione e alle colonne sonore tipiche di Jin Yong, offrendo ai giocatori la prima esperienza in assoluto di questo genere. LIGHTSPEED STUDIOS sfrutterà lo strumento di creazione 3D in tempo reale più avanzato al mondo per ottenere immagini fotorealistiche ed esperienze coinvolgenti. Code: To Jin Yong, sfrutta le tecnologie di UE5 come l’engine design, il Motion Matching, il Control Rig e il Chaos per costruire un mondo di gioco fedele all’immaginazione di ogni amante wuxia. Grazie al generoso contributo di esperti di arti marziali che hanno supportato il team di sviluppo nelle fasi iniziali di progettazione, i giocatori possono aspettarsi una minuziosa rappresentazione digitale delle loro mosse di arti marziali preferite, in linea con le descrizioni contenute nei romanzi originali, dalle pose iconiche che ogni mossa si integra l’una con l’altra.

Code: To Jin Yong garantirà un’integrazione perfetta del motion design nel gioco, in modo da creare non solo un aspetto straordinario, ma anche un’esperienza interattiva che permetterà ai giocatori quasi di sentire le proprie mosse. Con Code: To Jin Yong come primo e coraggioso passo nello sviluppo di giochi su IP e in collaborazione con UE5, il game engine più all’ avanguardia del settore, LIGHTSPEED STUDIOS è pronto a impegnarsi al massimo per portare ancora più emozioni e immersione ai giocatori di tutto il mondo.