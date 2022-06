Pokémon Scarlet e Violet: un leak svela un ritorno molto atteso

Dopo la rivelazione dei diversi professori per diverse versioni di Pokémon Scarlet e Violet, i fan sono in trepidante attesa di buone nuove sul famigerato titolo. Secondo una recente fuga di notizie l’attesa dei fan sarà ampiamente ripagata con un ritorno molto atteso, i superquattro.

Secondo Riddler Khu ( uno dei leaker più affidabili per quanto riguarda il franchise) Elite 4 farà presto ritorno nel gioco. Necessario specificare che non sono stati fatti nomi, ma il post rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) lo suggerisce fortemente. Questo non è atipico per Riddler che ha sempre rilasciato le notizie sotto forma di indovinello.

I superquattro, in qualche modo, rappresentano una parentesi davvero divertente per quanto riguarda il titolo; e sono molto attesi proprio perché è necessario molto impegno per concludere il gioco donando così al giocatore la soddisfazione tipica della vittoria. Purtroppo però, come già accennato in precedenza, non c'è ufficialità nella notizia; non ci reta infatti che aspettare la smentita e la conferma.