Fall Guys: ecco cosa risolve la nuova patch

Il passaggio al free-to-play di Fall Guys la scorsa settimana ha portato con sè anche qualche problema di ” adattamento”; ma lo sviluppatore Mediatonic si è prontamente attivato per risolvere alcune cose con celerità in una nuova patch. Ecco di seguito ( dall’account twitter ufficiale) cosa risolve nello specifico:

I giocatori PS5 ora potranno entrare nei giochi mentre sono in un party

Le squadre non verranno più generate nello stesso posto nei turni a squadre

Risolto problema visivo con Spawn FX su Nintendo Switch

Risolto problema visivo con gli effetti Lilypad su Nintendo Switch

Risolti i problemi con i pulsanti che non funzionavano su Leading Light

Risolto il problema con alcune telecamere introduttive statiche

Risolto il problema con le introduttive di Airtime e Sweet Thieves che non seguivano il percorso previsto

Risolto il problema con il caricamento di alcune tessere invisibili in Hex-a-Gone

Risolto un bug che impediva ai membri del gruppo di rimanere in coda, nonostante un nuovo giocatore si unisse al gruppo

Risolto il problema che causava un blocco quando si cambiava controller durante i collegamenti

Risolto problema visivo quando si afferrava un giradischi

Risolto il problema con i fagioli afferrati che non seguivano il movimento delle piattaforme mobili

Risolto il problema con il lucchetto che non veniva rimosso dal Season Pass una volta acquistato

Risolti alcuni danneggiamenti grafici sugli effetti visivi di respawn

Risolto il problema con gli input del controller che non venivano registrati in modo coerente dopo la visualizzazione del pulsante di collegamento

Risolto il problema che causava il blocco delle animazioni dei fagioli di altri giocatori durante il gioco

Risolto bug che impediva ai giocatori di sentire i membri del gruppo nella chat vocale

Il Daily Store è attualmente disabilitato di nuovo mentre esaminiamo alcune cose con esso, e di nuovo dovrebbe tornare al più presto!

La miglioria apportata più interessante è sicuramente quella che permette ai giocatori di PS5 di entrare nei giochi durante i party; tuttavia nonostante qualche problema di oscillazione dei server, lo sviluppatore ha riferito che il nuovo modello di monetizzazione di Fall Guy, combinato con il suo lancio su due nuove piattaforme Xbox e Switch, è riuscito a spingere la base di giocatori del gioco oltre i 20 milioni di giocatori appena 24 ore dopo il rilascio. Un numero davvero considerevole e degno di nota.

Tuttavia questa visione positiva delle cose non è universale; alcuni fan si sono visti visti scontenti e affermano che i nuovi sistemi di progressione e monetizzazione di Fall Guys hanno creato un ambiente di gioco in cui è più difficoltoso progredire attraverso il nuovo Battle Pass. Tutto questo potrebbe comunque fare ancora parte del periodo di assestamento, non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo però, lo sapevate che Pokémon Scarlet e Violet potrebbero presto vedere un gradito ritorno nel gioco?