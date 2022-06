Kingdom Come Deliverance ha venduto oltre 5 milioni di copie

Kingdom Come: Deliverance di Warhorse Studios ha raggiunto un nuovo traguardo nelle vendite. L’action RPG medievale ha venduto oltre cinque milioni di copie su Xbox One, PS4 e PC, come rivelato dallo sviluppatore su Twitter. Il suo ultimo importante traguardo di vendita è stato nel giugno 2020 con oltre tre milioni di copie vendute.

Pubblicato per la prima volta nel febbraio 2018, Kingdom Come: Deliverance è ambientato nella Boemia dell’inizio del XV secolo con il re Venceslao IV al potere. Dopo che il suo fratellastro Sigismondo ha fatto irruzione in un villaggio minerario, lasciando in vita solo Henry, quest’ultimo si imbarca in una ricerca di vendetta. Il titolo presenta un grande ambiente open world con varie serie di missioni che cambiano a seconda delle proprie decisioni.

Il combattimento è in prima persona con armi e tecniche realistiche e i giocatori sono liberi di esplorare come meglio credono. Sebbene abbia lanciato diversi bug, Warhorse Studios ha rilasciato numerosi aggiornamenti nel corso degli anni per risolvere lo stesso. Kingdom Come: Deliverance è in fase di sviluppo per Nintendo Switch , anche se una data di uscita deve ancora essere annunciata. Di seguito una panoramica tramite Steam: