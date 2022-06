Final Fantasy XVI: il cast avrà accento inglese britannico

Il cast vocale inglese di Final Fantasy XVI avrà un accento inglese britannico, il tutto allo scopo di rendere ancora più forti e realistiche le ambientazioni medievali. Naoki Yoshida, produttore del titolo, parla al sito web giapponese Dengeki Online della questione dichiarando quanto segue:

C’è una particolare immagine nello scenario collettivo, ovvero”Fantasia medievale = Europa” resa popolare da Il Signore degli Anelli.Al momento, non esiste un gioco che rappresenti un mondo fantasy medievale di questa portata con una grafica di classe PS5. Quindi abbiamo deciso di concentrarci sullo scenario dell’Europa medievale e di fonderlo con la fantasia che ci siamo inventati.Questa volta, il motion capture e il doppiaggio sono eseguiti da attori europei. Tuttavia, dal momento che noi giapponesi abbiamo progettato il gioco, abbiamo prima scritto la sceneggiatura in giapponese, poi l’abbiamo tradotta in inglese e poi abbiamo catturato il viso in inglese.Ma anche se è in inglese, siamo stati attenti a non includere alcun accento americano. La decisione è stata presa per evitare che i giocatori americani si arrabbiassero: “Non vedevo l’ora del fantasy europeo medievale, quindi perché ci sono accenti americani?!” . Pertanto, tutte le righe sono registrate in inglese britannico.