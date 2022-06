Nier Automata arriva su Nintendo Switch

Durante l’evento del Mini Nintendo Direct Partner Showcase 2022 è stato ufficializzata il rilascio della versione di Nier: Automata per Nintendo Switch. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Delle biomacchine hanno invaso la Terra, obbligando l’umanità ad abbandonarla. In un ultimo sforzo per riprendersi il pianeta e annientare gli invasori, gli umani organizzano una resistenza formata da androidi-soldato. Ora sul pianeta infuria una guerra tra macchine e androidi… una guerra che presto porterà a galla la verità su questo mondo.

*Per accedere a questo contenuto, dovrai aver progredito in un certo modo nella storia principale del gioco. Questo contenuto non sarà disponibile durante alcune scene dello scenario del gioco principale.

Caratteristiche

NieR: Automata sarà disponibile dal 6 ottobre su Nintendo Switch.

NieR Automata on Nintendo Switch will have an alternate reversible boxart by Koda Kazuma.

Oh, and, yes, this means there will be a physical release. pic.twitter.com/HubXRgymLC

— Miraculous Maku #KH20th (@RedMakuzawa) June 28, 2022