NieR Automata: in arrivo la versione Switch?

Oggi 28 giugno, alle 15:00, si terra il Nintendo Direct (che seguiremo anche sul nostro canale Twitch), dedicato esclusivamente ai titoli third-party: tra di questi, potrebbe esserci anche NieR Automata.

Questo infatti è quanto emerge da alcuni tweet del giornalista Nacho Requena che sembrano fare riferimento proprio all’action-RPG di Platinum Games e Square Enix. Requena, inoltre, aveva fatto trapelare dettagli precisi sulla presentazione del Direct, affermando che la presentazione sarebbe stata caratterizzata dall’annuncio di un porting di un gioco disponibile da circa quattro anni.

Come poi lui stesso ha fatto notare su Twitter, il gioco in questione è disponibile dal 2017/2018, a seconda della console. NieR: Automata è stato infatti lanciato per la prima volta su PS4 e PC nel 2017, mentre il lancio per Xbox One è avvenuto nel 2018.

Inoltre, Raquena ha pubblicato un altro tweet sulla presentazione del Direct, in cui ha incluso anche una clip/gif del director di NieR: Automata e creatore della serie, Yoko Taro, che indossa una maschera di Emil, un personaggio proprio della serie NieR.

Nel 2018, gli sviluppatori di NieR: Automata avevano dichiarato che una versione per Nintendo Switch del gioco non era da escludere, ma non ci sono state altre notizie in merito né da PlatinumGames né da Square Enix. Per sapere se il leak si trasformerà in realtà, basterà dunque attendere il Nintendo Direct delle 15:00. Qui sotto potete vedere proprio i tweet di Raquena.