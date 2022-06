Two Point Campus: stream per sostenere Marmaids e commemorare l’anniversario dei moti di Stonewall

Two Point Studios e SEGA celebrano il Pride Month con uno speciale pacchetto di oggetti per Two Point Campus, progettato appositamente per il Pride Month 2022. Gli oggetti saranno disponibili gratuitamente su console e PC al lancio del gioco il 9 agosto.

In più, perer commemorare l’anniversario dei moti di Stonewall (serie di scontri avvenuti nel 1969 tra gruppi omosessuali e la polizia di New York), SEGA e Two Point Studios ospiteranno anche un livestream di Two Point Campus proprio oggi, martedì 28 giugno alle 20:00 sul canale Twitch SEGA. L’obiettivo è quello di dare risalto e raccogliere fondi per Mermaids, un’associazione di beneficenza che sostiene i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti transgender, non binari e gender variant e le loro famiglie.

Questo il comunicato:

Relazioni

Per molti l’università è il luogo ideale per fare amicizia o innamorarsi per la prima volta. Questo è anche il caso di Two Point Campus: le relazioni sono una delle importanti novità del gioco, che permettono di accompagnare i propri studenti durante tutta la loro esperienza universitaria. Per migliorare il benessere dei vostri personaggi, dovrete organizzare eventi motivanti e fornire loro la migliore educazione possibile, senza dimenticare di incoraggiarli a fare amicizia e ad innamorarsi.

Two Point Studios crede nell'”amore è amore”: in Two Point Campus, ogni studente può avere una relazione con qualsiasi altro studente. Per soddisfare le esigenze sociali di tutti i vostri studenti, prestate attenzione a tutte le storie d’amore che sbocciano nel campus e agite per mantenere questo clima di felicità e armonia che andrà a beneficio di tutti!

Campagna di raccolta fondi su Twitch

In occasione del Mese dell’Orgoglio, SEGA Pride (un gruppo di risorse interne ai dipendenti SEGA) sta raccogliendo fondi per l’associazione benefica britannica Mermaids. SEGA Pride ha collaborato con 50 streamer di tutto il mondo, su base volontaria, per raccogliere consapevolezza e fondi per le iniziative di beneficenza a favore delle persone transgender e non binarie. SEGA e questo incredibile gruppo di streamer hanno già raccolto oltre 16.000 sterline e oggi alle 20.00 i membri del SEGA Pride trasmetteranno per la prima volta in streaming Two Point Campus. Non perdetevi questo fantastico evento sul canale Twitch di SEGA e sentitevi liberi di fare una donazione qui.

Pacchetto di articoli Pride

La confezione di articoli arcobaleno comprende articoli decorativi colorati da collocare nel campus, come carta da parati, biancheria da letto, un tappeto e una bandiera. Questi oggetti saranno aggiunti automaticamente su PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC al lancio del gioco il 9 agosto.