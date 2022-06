Farming Simulator 22: disponibile il Kubota Pack

Un nuovo famoso brand compare nella concessionaria agricola: con Kubota, Farming Simulator 22 offre ai suoi fan un altro marchio su licenza per estendere la propria flotta di macchinari agricoli. L’editore e sviluppatore GIANTS Software ha lanciato oggi il Kubota Pack con undici nuovi veicoli e strumenti. Il DLC è ora disponibile su PC, Mac e console ed è incluso nel Year 1 Season Pass e, inoltre, è disponibile in tutto il mondo in formato digitale e in una versione PC pacchettizzata in alcuni paesi selezionati, tra cui l’Italia.

PRESENTIAMO IL PIÙ GRANDE TRATTORE KUBOTA DI SEMPRE E MOLTO ALTRO

La selezione di macchinari della rinomata multinazionale nata ad Osaka, in Giappone, oltre 130 anni fa, consente di affrontare svariate attività quotidiane – dal dissodare i campi al trasporto della merce prodotta. I trattori inclusi sono il Kubota M8, il più grande trattore del marchio ad oggi, così come le serie M5, M6 e M7.

Vengono messe in luce anche la nuova pala gommata, una minipala, due utility vehicles con spazio per i vostri amici nei sedili per i passeggeri nel multiplayer online, e altre macchine e strumenti di Kubota. Nel mentre, per i giocatori, è stato aggiunto al guardaroba l’abbigliamento a marchio Kubota. Guarda l’elenco di tutti i veicoli e strumenti inclusi!

● Kubota M5, M6, M7, M8 Series

● Kubota R640

● Kubota SSV75

● Kubota SVL97-2

● Kubota RTV-XG850 Sidekick

● Kubota RTV-X1140

● Kubota M77

● Kubota LA 2255

AGGIUNGIAMO UNA RICHIESTA DEI FAN AL GARAGE VIRTUALE

Thomas Frey, Vice President of Business Development in GIANTS Software, ha dichiarato:

Aggiungendo Kubota all’insieme di marchi agricoli inclusi nella nostra serie, offriamo ai nostri fan appassionati un altro grande protagonista internazionale richiesto proprio da loro. “Siamo entusiasti di collaborare con questo produttore storico, i cui motori muovono al giorno d’oggi una grande varietà di operazioni agricole in tutto il mondo.

Andreas Kaczmarczyk, Central Marketing Services leader di Kubota (Europa), ha aggiunto:

Negli ultimi anni ci è stato chiesto dai nostri clienti, rivenditori e dipendenti quando Kubota sarebbe diventato parte del videogioco, conosciuto a livello mondiale, Farming Simulator,” dichiara Andreas Kaczmarczyk, Central Marketing Services leader di Kubota (Europa). Il Gruppo Kubota si sforzerà per realizzare il GMB2030 per diventare così un Global Major Brand (GMB). Questo accordo globale con GIANTS Software è un importante passo nella strategia di global branding di Kubota.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia. È disponibile un Year 1 Season Pass, che estenderà ulteriormente il contenuto del gioco in futuro, sarà incluso anche il Kubota Pack. GIANTS Software, inoltre, continuerà a rilasciare aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti nell’apposita interfaccia all’interno del gioco.