Gotham Knights: il nuovo trailer si focalizza su Robin

Il publisher Warner Bros. Games insieme allo sviluppatore Warner Bros Games Montréal hanno recentemente caricato un nuovo video dedicato interamente a Gotham Knights, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 25 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In queste ultime ore, entrambe le compagnie hanno caricato una clip video dedicata interamente al personaggio di Robin, all’intero del quale possiamo vedere le peculiarità del character.

Intanto, ecco la panoramica generale del personaggio di Gotham Knights:

Robin, conosciuto anche come Tim Drake, è il più giovane dei quattro cavalieri e il terzo protetto di Batman ad assumere lo pseudonimo di Robin. Esperto con il suo bastone pieghevole e specialista in tecniche furtive, guerra psicologica e ragionamento deduttivo, Robin è una forza da non sottovalutare. Utilizzando la tecnologia di teletrasporto del satellite della Justice League, Robin è in grado di spostarsi sul campo di battaglia, sfruttando la velocità e la sorpresa a suo vantaggio in un combattimento. Ciò che gli manca in esperienza, lo compensa in intelligenza naturale, con capacità investigative pari, se non superiori, a quelle di Batman stesso. Robin crede profondamente che Gotham City abbia bisogno di un Batman e aspira a prenderne lui stesso il mantello. E quando arriverà il momento, sarà pronto

In Gotham Knights i giocatori potranno vestire i panni di Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin, una nuova generazione di supereroi DC che dovrà dimostrarsi all’altezza nel ruolo di protettori di Gotham City in seguito alla morte di Batman, per risolvere i misteri che collegano i capitoli più foschi della storia della città a sconfiggere i più celebri supercattivi in scontri epici, affrontando una serie di sfide mentre sviluppano la loro personale versione del Cavaliere Oscuro.