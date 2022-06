WWE 2K22: disponibile il nuovo DLC

Fatevi due risate e costringete i vostri avversari a mollare il colpo con il pacchetto “Clowing Around” di WWE 2K22, disponibile a partire da oggi. Il quarto pacchetto di contenuti scaricabili ha come protagonista Doink the Clown, una delle Superstar più colorate della storia della WWE, insieme alla “Donna più cattiva del pianeta” Ronda Rousey e all’icona della cultura pop Mr. T. Nel pacchetto sono inclusi anche The British Bulldog, Doudrop e Rick Boogs. Tutte e sei le Superstar sono dotate di carte MyFACTION EVO, che possono essere migliorate giocando nella modalità MyFACTION.

Un beniamino dei fan che fa il suo debutto nel franchise di WWE 2K, Doink the Clown minacciava le uperstar sul ring con una combinazione di scherzi sciocchi e abilità nelle prese. Molto più seria invece Ronda Rousey, un’ex campionessa di arti marziali miste e star del cinema e della TV, i cui riconoscimenti in WWE includono la campionessa femminile di Raw, la campionessa femminile di SmackDown e la vincitrice della Royal Rumble femminile del 2022. Conosciuto per la sua durezza e il suo stile unico, che comprende catene d’oro, orecchini di piume e un taglio di capelli alla moicana – Mr. T, icona della cultura pop degli anni ’80, ha consolidato il suo status di WWE Hall of Fame facendo squadra con Hulk Hogan alla primissima WrestleMania e combattendo contro Roddy Piper a WrestleMania 2.

Anche British Bulldog è un membro della WWE Hall of Famer, oltre a essere stato WWE Intercontinental Champion, due volte European Champion, due volte Hardcore Champion e due volte Tag Team Champion. Per completare il gruppo e fare il loro debutto nel franchise WWE 2K, la scozzese Doudrop di Monday Night Raw porta potenza pura alla divisione femminile, mentre Rick Boogs si è fatto un nome con il suo personaggio di rockstar, suonando la chitarra a SmackDown. Il Clowning Around Pack è disponibile per l’acquisto individuale, mentre il set completo di pacchetti DLC è incluso nel Season Pass, nella Deluxe Edition e nella nWo 4-Life Digital Edition di WWE 2K22.