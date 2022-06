Return to Monkey Island Anteprima: una scimmia è per sempre

Return to Monkey Island è un titolo attesissimo, e si è nuovamente mostrato al pubblico con un inedito gameplay trailer, durante un evento speciale dedicato all’inarrestabile console ibrida Nintendo Switch, ed in particolare alle produzioni delle Terze Parti, ovvero il Nintendo Direct Mini – Partner Showcase che, se vi siete persi, potete seguire in differita sul nostro canale ufficiale Twitch che trovate al seguente LINK. Un evento molto interessante, ricco di contenuti, che, nella pur breve durata di soli venticinque minuti, è stato denso di presentazioni, con uno spiccato orientamento ai titoli classici, cosa che, decisamente, ha fatto la felicità dei retrogamer sintonizzati per vederlo.

Return to Monkey Island: a volte (le scimmie) ritornano!

Franchise classici che risorgono dal passato, dicevamo, e durante l’evento online abbiamo potuto ammirare delle vere e proprie bombe retrò provenienti dalle Terze Parti, tra cui ricordiamo solo le più notevoli, come Live A Live, vecchissimo RPG degli anni novanta, una riedizione particolare di Portal, una spettacolare collezione dedicata al robot eroe creato da Keiji Inafune, ovvero Megaman Battle Network Legacy Collection, con ben dieci titoli prodotti dai tempi del Game Boy Advance in poi, alcuni episodi della serie Persona, purtroppo singoli e non in una raccolta, il sequel dell’ultima installazione della saga di Bomberman, ovvero Super Bomberman R 2, e persino sua maestà PAC-MAN con l’iconico PAC-MAN World Re-Pac, un remake del leggendario platform 3D per la prima PlayStation. Per conoscere i contenuti completi potete anche andare su questa pagina. Tra i tanti titoli annunciati, però, tutti gli occhi sono puntati su uno dei classici più amati in assoluto, compagno di mille avventure fin dal lontano 1990, ovvero la leggendaria saga di Monkey Island, da tanto, troppo tempo lontana dai nostri schermi. Eppure mai dimenticata da milioni di fan in tutto il mondo.

Return to Monkey Island si ripropone di ricominciare tutto da dove era finito, tanti e tanti anni fa. Il titolo non è però, come dichiarato, una esclusiva completa per Nintendo Switch, ma solo una esclusiva temporale, e successivamente uscirà presumibilmente anche sulle altre piattaforme attuali, ovvero quelle PlayStation e quelle Xbox, oltre che la già confermata versione per Personal Computer. Il titolo ha una importanza storica molto elevata, perché si propone come un sequel diretto dei primi due titoli, ovvero The Secret of Monkey Island del 1990 e pubblicato su piattaforme PC-DOS, Commodore Amiga, Atari ST, Apple Macintosh, SEGA Mega CD e Fujitsu FM Towns, e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, uscito nel 1991 per tutti i sistemi del primo episodio, tranne il Mega CD. Per quale motivo il terzo e quarto episodio, datati rispettivamente 1997 e 2000, sono stati ignorati? Molto semplice, perché The Curse of Monkey Island e Fuga da Monkey Island, pur apprezzati dal pubblico, sono nati senza i papà storici della serie, ovvero Ron Gilbert e Dave Grossman, presenti invece nel team di sviluppo di questo nuovo, attesissimo titolo. Il primo autore, per altro, è anche ideatore del motore grafico SCUMM, ideato per Maniac Mansion nel 1987. Dietro al gioco si trovano infatti i nomi di Terrible Toybox, Devolver Digital e Lucasfilm Games, che intendono rilanciare in maniera fenomenale la leggendaria saga. Avere gli autori originali è il motivo per cui il pubblico, noi compresi, non vede l’ora di avere tra le mani il gioco.

Una volta avevo un cane più intelligente di te, disse il pirata…

Nessuno se lo aspettava, ma invece del trailer già visto in altri eventi, ecco che durante il Nintendo Direct Mini – Partner Showcase è stato presentato, per la prima volta, un primissimo gameplay trailer che, mostra uno stile artistico eccezionale, simile al classico cel-shading, e molto adatto al titolo, poiché gli dona un effetto fumettistico, ottimo erede per la pixel art dei primi episodi classici. La grafica, fa sapere il team di sviluppo, è completamente disegnata a mano dagli autori. Notevole ruolo avranno poi le musiche, scritte a sei mani dai musicisti Michael Land, Peter McConnel e Clint Bajakian. Dal trailer emergono anche alcune battute umoristiche tipiche della saga, come gli indimenticabili duelli a base di insulti, che i fan ricordano con affetto. Da alcuni dettagli svelati della trama scopriamo che il protagonista originale, Guybrush Threepwood, con la divertente voce del doppiatore storico della saga, ovvero Dominic Armato, decide di intraprendere una nuova avventura nei mari caraibici per tornare sull’isola misteriosa di Mêlée per svelarne il segreto una volta per tutte. Insieme a lui, oltretutto, troviamo l’intero gruppo degli amici storici, tra cui spicca la famosa Elaine Marley, ma, a quanto pare, anche tutti i nemici storici, incluso lo spaventoso pirata LeChuck, accompagnato dai misteriosi pirati fantasma, pronti per mettergli i bastoni tra le ruote. Combattimenti a fil di spada, una avventura completamente nuova, con reminescenze classiche, dialoghi irresistibili, un segreto tutto da scoprire, tra grog stantio, barili di birra, bende sugli occhi, personaggi picareschi irresistibili e cannoni che sparano contro navi in apparenza inaffondabili. Fare il pirata, del resto, è un lavoro serio, rischioso e impegnativo, altro che smart working dei tempi moderni, ed alla sera una bella bottiglia di rum ce la siamo proooooprio meritata! Un grande amore, una grande epopea, per una saga indimenticabile, che torna alle origini, grazie agli autori originali, finalmente di nuovo al lavoro sul loro più importante capolavoro. L’uscita di Return to Monkey Island è prevista entro il 2022, su Nintendo Switch e PC, e non vediamo l’ora di ritornare alla leggendaria isola delle scimmie per svelarne il segreto.

Piattaforme: Nintendo Switch, PC

Publisher: Lucasfilm Games

Sviluppatore: Terrible Toybox, Devolver Digital

Data d’uscita: 2022

Return to Monkey Island segna il grande ritorno degli autori storici della saga di Monkey Island alla loro opera più celebre, con un nuovo entusiasmante capitolo che, prendendo le distanze dal terzo e quarto episodio, si propone come sequel diretto dei primi due episodi. Del resto, lo sappiamo, a partire da The Curse of Monkey Island, Ron Gilbert e Dave Grossman hanno abbandonato il progetto. Grandissima attesa quindi per questo nuovo titolo, presentato con un gameplay trailer durante l’evento Nintendo Direct Mini di fine giugno. Il gioco è previsto in uscita per una non ancora precisata data di fine 2022, in esclusiva temporale console per Nintendo Switch e per Personal Computer. Preparate le spade, le bende sugli occhi e i pappagalli, si torna a fare i pirati sulla misteriosa isola delle scimmie!