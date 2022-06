NZXT: ecco il chat Cable e le nuove schede video per il gaming

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community, entra nel mondo dello streaming con due schede di acquisizione esterne: Signal 4K30 e Signal HD60, accompagnate da un nuovo chat cable. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito ufficiale qui.

Le capture card Signal 4K30 e HD60 sono entrambe dotate di tutte le funzioni necessarie per un’esperienza di streaming e acquisizione ottimale, ed entrambe offrono compatibilità totale con il software NZXT CAM per la gestione delle impostazioni. La 4K30 è ideale per registrare video in alta qualità con risoluzione massima 4K a 30 fps e trasmissioni live in HDR 4K a 60 fps, 1440p a 144 fps o 1080p a 240 fps, il tutto senza lag. Ciò consente ai possessori di console di ultima generazione e di PC gaming di fascia alta di giocare, anche in streaming, alla massima qualità in real time. La HD60 è ideale per registrare video alla miglior qualità per Twitch e YouTube Live, con risoluzione 1080p a 60 fps, mentre si gioca in 4K, 1440p o 1080p a 60 fps con zero lag. Questo supporto pass-through è comune alla maggior parte dei monitor entry-level e alle TV 4K. La HD60 è perfetta per i creator che necessitano unicamente di risoluzione 1080p per stream da console di generazioni precedenti, Nintendo Switch o videocamere con uscita HDMI.

Oltre alle nuove schede di acquisizione Signal, NZXT presenta un nuovo Chat Cable. Questo cavo di 2 metri consente di utilizzare facilmente le cuffie per ascoltare l’audio della console e catturare contemporaneamente l’audio dello stream collegandosi all’ingresso della scheda madre. È ideale per chi utilizza cuffie con microfono collegate direttamente al controller.

Le capture card sono disponibili al prezzo di 139,99€ per la versione Signal HD60 e 179,99€ per la Signal 4K30. Il Chat Cable è disponibile al prezzo di 9,99€.