God of War Ragnarok: le voci su un imminente annuncio si riconfermano

Già nelle scorse settimane si erano sparse voci su un possibile annuncio imminente a fine giugno per God Of War Ragnarok. Con una finestra di lancio fissata per un generico 2022, il titolo è senza ombra di dubbio uno dei più attesi per questo anno corrente; tuttavia, nonostante abbiamo praticamente superato la prima metà dell’anno, non si hanno ancora notizie certe su una papabile data di uscita.

Facile è quindi ipotizzare quanto sia questa questione terreno fertile per rumors, chiacchiericci e teorie; ed infatti già nelle scorse settimane( potete leggere di più su questo qui) Jason Schreier di Bloomberg aveva dichiarato che un annuncio è praticamente imminente ( entro fine giugno), teoria poi confermata dal noto insider The Snitch. Secondo quest’ultimo, infatti, il titolo ha come data di uscita il mese di novembre e, basandosi su una serie di manovre di marketing, la fine del mese corrente rientrerebbe perfettamente nelle tempistiche, confermando quindi la dichiarazione di Schreier.

Il giornalista, dunque, rincara la dose, riconfermando con un post su Twitter la data di uscita a novembre e aggiungendo che la rivelazione avverrà non attraverso un evento, ma con un singolo annuncio. Questo starebbe a significare che il fandom dovrebbe aspettarsi un singolo trailer in uscita nel futuro prossimo, probabilmente giorni.

Ovviamente è bene specificare che non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale in merito, dunque è necessario prendere queste notizie con le pinze. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti in merito.