Outriders: pubblicato il trailer di lancio per Worldslayer

People Can Fly e Square Enix hanno rilasciato un nuovo trailer di lancio per Outriders: Worldslayer, la prima espansione a pagamento del looter shooter. Ambientato dopo gli eventi del primo gioco, Enoch è sull’orlo del collasso a causa dell’Anomalia che sta andando fuori controllo.

Il giocatore deve trovare una soluzione ma deve anche combattere nemici come Ereshkigal, una potente Alterata con le sue motivazioni. L’espansione offre livelli di Ascensione più elevati e un nuovo equipaggiamento per l’Apocalisse, che contiene un terzo slot mod. Potete anche prendere parte alla nuova difficoltà Apocalisse, guadagnando più di 100 nuovi oggetti leggendari da missioni nuove ed esistenti. Il sistema di ascensione fornisce bonus per il livellamento di fine gioco, mentre gli alberi PAX offrono più rami di abilità per classe. Inoltre, c’è la Prova di Tarya Gratar , una nuova attività di fine gioco con sfide e boss mutevoli. Di seguito una panoramica del gioco:

Nuovi orrori vi attendono, oltre ad armi, mod ed equipaggiamento che potrete sfruttare per sviluppare ulteriormente la tua configurazione tramite i nuovi alberi delle abilità ibridi dei Pax. Sopravvivete alla campagna e potrete affrontare orrori ancora più raccapriccianti nella Prova di Tarya Gratar, la nuova modalità di fine gioco. Abbinata ai punti ascensione, offre un nuovo sistema di progressione a lungo termine per i giocatori più dedicati. Infine, superate il limite dei nuovi gradi di difficoltà apocalisse, dove ogni passo verso il livello 40 aumenta le probabilità di ottenere dell’incredibile equipaggiamento apocalisse, con la terza mod che cambia le carte in tavola.

Caratteristiche

Alberi dei Pax : due rami aggiuntivi degli alberi delle abilità per ogni classe che estendono le opzioni di personalizzazione.

: due rami aggiuntivi degli alberi delle abilità per ogni classe che estendono le opzioni di personalizzazione. Punti Ascensione: un sistema di progressione a lungo termine progettato esclusivamente per renderti più forte.

Outriders Worldslayer è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e PC tramite Steam.