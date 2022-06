Bayonetta 3: leaker annuncia una data di uscita

Bayonetta 3 è uno dei titolo first- party più attesi ma, allo stesso, più tribolati. Il gioco infatti è stato spesso al centro di slittamenti ed incertezze per poi finire, quasi completamente, nel dimenticatoio. Adesso le cose pare che si stiano leggermente muovendo. Dopo infatti le ipotesi di una papabile finestra di lancio entro il 2022 a causa dell’apparizione sulla prima pagina di Nintendo per i giochi del 2022; a smuovere le acque nello stagno è un noto leaker del settore.

Tramite Twitter infatti, ha rilasciato una precisa data di uscita per il titolo. Secondo Syluxhunter2 il gioco verrà rilasciato il prossimo 28 ottobre. Come finestra di annuncio luglio si troverebbe come mese papabile ed un altro punto a favore del leaker è quello di essere particolarmente attendibile , in quanto, le sue precedenti dichiarazioni si sono rivelate veritiere. In quanto rumors è sempre necessario prendere queste notizie con le pinze ed aspettare comunque una dichiarazione ufficiale. Nel frattempo però, lo sapevate che alcuni rumors parlando anche di una possibile data di uscita per God Of War Ragnarok?