Dragon Quest Treasures arriva il 9 dicembre su Nintendo Switch

Dragon Quest Treasures verrà lanciato per Switch il 9 dicembre in tutto il mondo, hanno annunciato l’editore e sviluppatore Square Enix e lo sviluppatore Tose. Il gioco era stato mostrato anche per i festeggiamenti del 35esimo anniversario della saga lo scorso anno. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Square Enix:

Spin-off completamente nuovo della serie, Dragon Quest Treasures esplora le avventure d’infanzia dei fratelli Erik e Mia, apparsi per la prima volta in Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age.

Erik e sua sorella Mia vivono su una nave vichinga, sognando il giorno in cui potranno esplorare il mondo alla ricerca di un grande tesoro. Una notte incontrano una coppia di creature ultraterrene, Porcus e Purrsula, e vengono portati via in un luogo misterioso noto come Draconia, una terra leggendaria piena di tesori che aspettano solo di essere scoperti. L’avventura che Erik e Mia hanno sempre sognato è finalmente iniziata.

Con il vasto mondo di Draconia da esplorare e tonnellate di allettanti tesori da trovare, Erik, Mia e i loro simpatici compagni avranno bisogno di aiuto. La squadra presto fa amicizia e recluta una vera varietà di mostri ben educati. Sfruttando le visioni magiche di questi mostri del tesoro nascosto e le loro abilità uniche di caccia al tesoro, i nostri eroi esplorano il mondo di gioco, scalano scogliere con un solo balzo e scivolano su voragini aperte per localizzare il bottino anche nei punti più diabolicamente inaccessibili. Avventuratevi in un mondo vasto e vario dove si nascondono pericoli e misteri lungo il tuo percorso alla scoperta del leggendario tesoro di Draconia.

Dragon Quest Treasures sarà disponibile dal 9 dicembre in tutto il mondo su Nintendo Switch.