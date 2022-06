Overwatch 2: beta PvP disponibile e note sulla patch

ll secondo closed beta test per il PvP di Overwatch 2 è ora disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Nel caso in cui non si fosse stati selezionati è possibile comprare il Watchpoint Pack per l’accesso. L’ultima aggiunta per quanto riguarda il titolo è Junker Queen, presente nella narrativa di Overwatch da ben prima che nascesse il progettato e lo stile di gioco.

Di particolare importanza ed interesse è la nuova mappa ibrida,Paraiso in Rio, ambientata nella città natale di Lucio ed è inoltre disponibile il multiplayer multipiattaforma , che consente ai giocatori di console e PC di giocare insieme. Insomma le novità sono davvero molteplici ed interessanti, così come la varie migliorie apportate al titolo; di seguito infatti vi rilasciamo un piccolo stralcio delle note sulla patch:

Console e test cross-play

La beta di Overwatch 2 sarà multipiattaforma e disponibile per i giocatori su PC Windows e console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il nostro obiettivo principale per Overwatch 2 Beta è testare la nostra console e le capacità di gioco incrociato. I giocatori di diverse piattaforme possono giocare con e contro l’altro. Questo dà al team l’opportunità di sottoporre a stress test il nostro gioco e vedere cosa pensano i giocatori di diverse piattaforme di Overwatch 2!

Modifica temporanea a Quick Play

Con la modalità competitiva attualmente non disponibile nella versione beta di OW2, abbiamo apportato una modifica temporanea alla nostra coda di riproduzione rapida, fornendo sia Coda ruoli che Coda aperta come opzioni. I giochi Quick Play utilizzeranno anche set di regole competitive per la modalità di gioco di ciascuna mappa.

Per le mappe Hybrid e Payload, entrambe le squadre giocano Attacco E Difesa allo stesso modo del gioco competitivo, con il vincitore determinato da quale squadra si comporta meglio in attacco. Tutte le altre funzionalità di Quick Play sono invariate. Ciò include elementi come matchmaking, gestione delle foglie e consentire ai giocatori di riempire le partite in corso.

NUOVE CARATTERISTICHE

Nuovo look da eroe : tutti gli eroi hanno nuovi look esclusivi di Overwatch 2. Seleziona “Classic II” dalla schermata di selezione delle skin nella Galleria degli eroi per controllarle.

: tutti gli eroi hanno nuovi look esclusivi di Overwatch 2. Seleziona “Classic II” dalla schermata di selezione delle skin nella Galleria degli eroi per controllarle. Scala di rendering dinamica :aggiunto “Dynamic Render Scale” al PC per migliorare le prestazioni quando la GPU è limitata.

:aggiunto “Dynamic Render Scale” al PC per migliorare le prestazioni quando la GPU è limitata. Se Dynamic Render Scale è abilitato, “Render Scale” può essere impostato su “Custom” e sostituisce la precedente opzione “Limit FPS”, consentendo la possibilità di specificare una scala di risoluzione minima e massima.

La risoluzione minima può essere ridotta per migliorare le prestazioni

La risoluzione massima può essere aumentata per migliorare la fedeltà visiva

SISTEMA DI PING

Nuovi ping eroe

Symmetra ora può eseguire il ping dei suoi teletrasporti per i suoi alleati

Ana ora ha ping VO e effetti visivi unici quando esegue il ping dei nemici addormentati

Junkrat ora può eseguire il ping della posizione dei nemici nelle sue trappole attraverso i muri

Questo pone un tipo unico di ping Last Seen immobile

Aggiornamenti visivi ping

La grafica dell’icona del ping è stata aggiornata ma è ancora in lavorazione – in attesa della grafica finale

Indicatori di salute bassa e critica aggiunti alle icone del ping del nemico

Questi indicatori vengono visualizzati quando puoi vedere la salute di un nemico e successivamente eseguirne il ping. Le seguenti abilità/eventi possono farti vedere la salute di un nemico:

L’opportunista di Sombra

L’hack di Sombra

Valchiria di Misericordia

Infra-Sight di Widowmaker

Conferma e Annulla elementi visivi aggiunti

L’annullamento di un ping lo rimuove dal mondo

La conferma di un ping informa i tuoi alleati che vedi la loro comunicazione con risposte contestuali

I ping Last Seen ora hanno una grafica unica

I ping Ultimi visti sono ping immobili e vengono posizionati solo quando perdi la linea di vista di un nemico che era stato precedentemente ping

I ping fuori schermo ora si animano per attirare l’attenzione

Aggiornamenti della ruota ping

L’apertura della ruota del ping ora attiva automaticamente anche un ping contestuale

Questo ti aiuterà a pingare i nemici quando apri accidentalmente il volante

La ruota ping ora ricorda la posizione in cui era puntato il mirino quando la ruota si è aperta (invece di quando si effettua una selezione sulla ruota)

I ping mondiali verranno ora posizionati in quella posizione

La ruota ping ora ha una zona morta su misura, più piccola di tutte le altre ruote (Comunicazioni, Emote, Linea vocale, Risposta)

La ruota ping ora ha un pulsante indietro

Tutte le ruote hanno la funzionalità posteriore per il controller

Questa riportata ovviamente è solamente una parte delle note, in maniera completa possono essere visionate qui; non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti in merito ricordandovi che la beta PvP di Overwatch 2 è disponibile fino al 18 luglio.