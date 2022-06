Phantasy Star Online 2 New Genesis: nuova classe Waker ed evento del decimo anniversario

Sega ha condiviso nuove informazioni per Phantasy Star Online 2: New Genesis riguardo la nuova classe Waker e per l’evento del decimo anniversario del gioco. Durante questo mese di giugno sono arrivati nuovi aggiornamenti per il titolo tra cui una nuova area invernale chiamata Kvaris.

Prima di tutto, otteniamo la rivelazione della classe Waker che sarà introdotta ad agosto. È in qualche modo simile alla classe Evocatore, ma presenta differenze rilevanti. Ad esempio, con un risveglio può combattere con tre diversi tipi di famigli che non hanno bisogno di essere allevati o nutriti, a differenza degli animali domestici.

In seguito sono stati annunciati gli eventi di luglio per celebrare il decimo anniversario della serie. La prima parte dell’evento verrà lanciata il 6 luglio, mentre un secondo aggiornamento con più contenuti sarà disponibile il 13 luglio. Tuttavia, la vera seconda metà dell’evento dell’anniversario arriverà il 20 luglio.

Uno degli obiettivi del gioco è creare il Phantasy Star Online 2 definitivo in cui gli elementi testati nel tempo siano mantenuti intatti, mentre il design del gioco, il gameplay e il motore grafico saranno completamente ridisegnati e rinati in tutto aspetti.

Caratteristiche

Enormi ambienti di battaglia spalancati : esplorate un mondo completamente nuovo con campi di gioco ampi ed espansivi pieni di nemici feroci che aspettano voi e la vostra squadra. Attraversate ambienti spalancati, sfrecciate e volate attraverso il paesaggio gigantesco e i cieli con nuove abilità speciali.

: esplorate un mondo completamente nuovo con campi di gioco ampi ed espansivi pieni di nemici feroci che aspettano voi e la vostra squadra. Attraversate ambienti spalancati, sfrecciate e volate attraverso il paesaggio gigantesco e i cieli con nuove abilità speciali. Modelli di personaggi migliorati : create la vostra identità con qualsiasi personaggio possiate immaginar.

: create la vostra identità con qualsiasi personaggio possiate immaginar. Nuovo sistema multi-arma e abilità : combinate 2 tipi di armi per un cambio più fluido. Combattete alla velocità della luce usando una varietà di armi e tecniche.

: combinate 2 tipi di armi per un cambio più fluido. Combattete alla velocità della luce usando una varietà di armi e tecniche. Multipiattaforma: i giocatori PC e Xbox One possono giocare insieme grazie al multi platform.

Phantasy Star Online 2: New Genesis è disponibile per Xbox e PC in Occidente e per PS4, PC e Nintendo Switch tramite streaming cloud in Giappone.