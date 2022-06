Fortnite: in arrivo la skin di Eleven da Stranger Things?

Fortnite e Stranger Things sono due fenomeni di fama mondiale, un cross-over tra questi due cult di genere è già stato sperimentato nel 2019 in concomitanza con l’uscita delle terza stagione della serie tv per poi, successivamente, essere ritirata a novembre dello stesso anno.

All’epoca fu resa disponibile la skin di Hopper e del Demogorgone e, ad oggi, secondo il noto insider del titolo FNBRintel, con l’uscita della seconda parte della quarta stagione, dovrebbe esserci la skin dedicata da Eleven. Gli oggetti crittografati nei file di Fortnite puntano verso questa direzione perché il set crittografato è presumibilmente intitolato “Waffle Warrior”, di cui la piccola Undy( così nota in Italia) è particolarmente golosa.

Indubbiamente l’attuale stagione del gioco è già intensa e divertente grazie alla presenza di personaggi come Darth Vader e Indiana Jones, ma sicuramente questo entusiasmerebbe i fan vista la grande fama della serie tv. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti in merito, nel frattempo però lo sapevate che Dragon Quest Treasures verrà lanciato per Switch il 9 dicembre?

Theory: Stranger Things Collab No. 2 🔥

There's currently an encrypted set called "WaffleWarrior" and in the series the character "Eleven" only eats waffles. Could be a stretch but if it is a Stranger Things collab we will see the skins on July 1st with S4 VOL 2! #Fortnite pic.twitter.com/KZKf1z5SCE

— FNBRintel (@FNBRintel) June 23, 2022