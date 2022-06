eFootball: Konami rinnova la partnership con il Bayer Monaco

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi il rinnovo della partnership con FC Bayern Monaco. Si tratta della conferma dell’accordo siglato a luglio 2019 che si estende ora in una partnership a lungo termine. Questa partnership vedrà il club presente nella serie eFootball, simulazione calcistica di Konami, consolidando un’entusiasmante collaborazione tra il club di maggior successo della Bundesliga, prima divisione del campionato tedesco, e uno dei marchi più iconici del mondo gaming. Potete trovare maggiori informazioni su sul sito ufficiale qui.

Unico videogioco di calcio a includere l’Allianz Arena, casa dell‘FC Bayern, oltre alle accurante scansioni di tutta la squadra, eFootball garantisce ai tifosi un’esperienza dettagliata e approfondita del club nel mondo virtuale. Un mondo virtuale in cui il club ha già avuto successo, essendosi classificato secondo nel campionato eFootball Pro di questa stagione. Di seguito la dichiarazione di Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V. European President:

Siamo entusiati di estendere la nostra partnership con l’FC Bayern. Essere partner di uno dei club migliori d’Europa offre a KONAMI e al club molte opportunità.Essere stati partner durante un periodo in cui hanno vinto numerosi titoli e sono diventati campioni d’Europa è stato fantastico e non vediamo l’ora di continuare a collaborare con l’FC Bayern per offire ai tifosi e ai giocatori nuove ed esntusismanti sfide.

Mentre Andreas Jung, FC Bayern board member for Marketing commenta:

La partnership con KONAMI è di grande importanza per noi perché questo mercato è in piena espansione ed è particolarmente popolare tra i giovani tifosi. Noi amiamo il calcio e questa collaborazione offre l’opportunità ideale per giocare virtualmente con i nostri fan in tutto il mondo e connetterci con loro. KONAMI può essere tradotto come piccola onda, e insieme siamo già riusciti a creare una grande onda. Vogliamo continuare a cavalcarla. Non vediamo l’ora.