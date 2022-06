Doraemon Friends of the Great Kingdom: annunciato per PS5, Switch e PC

Bandai Namco annuncia ufficialmente Doraemon: Friends of The Great Kingdom per PC, Switch e PlayStation 5, la finestra di rilascio è fissata per un generico 2022 in tutto il mondo. Ecco una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale di Bandai Namco:

Questo rappresenta l’ultimo capitolo della serie Doraemon Story of Seasons , in cui il personaggio di fama internazionale, Doraemon, appare nel mondo dei videogiochi Story of Seasons , un titolo amato da oltre 20 anni. Il titolo è un commovente gioco di simulazione di stile di vita che risuonerà con i giocatori di tutto il mondo.Oltre alle missioni che si trovano in tutti i giochi Story of Seasons , come l’allevamento dei raccolti e la cura degli animali, è disponibile anche un’ampia gamma di attività uniche a tema Doraemon che utilizzano gadget segreti, con l’aggiunta di nuovi giochi ed elementi di gioco. come una nuova storia toccante e stimolante per questo nuovo titolo. Preparati a intraprendere il prossimo capitolo della tua vita da fattoria!



La casa sviluppatrice di videogame ha anche rilasciato un trailer che permette di dare uno sguardo approfondito al gioco ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo). Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo però lo sapevate che potrebbe esserci un nuovo cross- over Stranger Things/ Fortnite?