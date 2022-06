Disney Dreamlight Valley verrà lanciato in accesso anticipato, ecco come accedere

Come da titolo, Disney Dreamlight Valley, verrà lanciato in accesso anticipato il prossimo 6 settembre per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch e PC e Mac tramite Steam , Epic Games Store , Microsoft Store e Mac App Store, come dichiarato dallo stesso Gameloft.

Il titolo, al momento del lancio completo che avverrà nel 2023, sarà un free-to-play, ma per l’accesso anticipato sarà giocabile solo con l’acquisto di un “Founder’s Pack”. Anche i membri Xbox Game Pass riceveranno l’accesso. Ecco, di seguito, cosa ci racconta Gameloft stesso sul gioco; ma potete anche leggere il nostro articolo dedicato qui.

Disney Dreamlight Valley è un ibrido tra un simulatore di vita e un gioco di avventura ricco di missioni, esplorazioni e attività coinvolgenti con gli amici Disney e Pixar, vecchi e nuovi.Un tempo terra idilliaca, Dreamlight Valley era un luogo in cui i personaggi Disney e Pixar vivevano in armonia, fino all’Oblio. Le spine notturne sono cresciute in tutta la terra e hanno reciso i meravigliosi ricordi legati a questo luogo magico. Senza nessun altro posto dove andare, gli abitanti senza speranza di Dreamlight Valley si ritirarono dietro le porte chiuse nel castello dei sogni.Ora tocca a te scoprire le storie di questo mondo e riportare la magia nella Dreamlight Valley!

Caratteristiche principali

Vivi magicamente : fai il giardinaggio con WALL-E, cucina con Remy o rilassati e pesca con Pippo. Inizierai la tua avventura nella Valle, ma il tuo viaggio ti porterà verso l’infinito… e oltre!

: fai il giardinaggio con WALL-E, cucina con Remy o rilassati e pesca con Pippo. Inizierai la tua avventura nella Valle, ma il tuo viaggio ti porterà verso l’infinito… e oltre! Ripristina la valle alla sua antica gloria : libera il castello dei sogni dalla morsa insidiosa dell’oblio e sblocca i regni unici degli amati personaggi Disney e Pixar.

: libera il castello dei sogni dalla morsa insidiosa dell’oblio e sblocca i regni unici degli amati personaggi Disney e Pixar. Scopri i segreti della valle : sblocca nuove aree e rivela le intenzioni nascoste nel tuo viaggio per risolvere il mistero dell’oblio.

: sblocca nuove aree e rivela le intenzioni nascoste nel tuo viaggio per risolvere il mistero dell’oblio. Intraprendi un’avventura : sfida le caverne più profonde mentre affronti le sfide degli iconici eroi e cattivi Disney, chissà chi, o cosa… potresti scoprire.

: sfida le caverne più profonde mentre affronti le sfide degli iconici eroi e cattivi Disney, chissà chi, o cosa… potresti scoprire. Amico o nemico — Sta a te decidere — Dalle bellissime principesse ai malvagi malvagi, ogni residente di Dreamlight Valley porta il proprio arco narrativo, missioni e ricompense.

— Sta a te decidere — Dalle bellissime principesse ai malvagi malvagi, ogni residente di Dreamlight Valley porta il proprio arco narrativo, missioni e ricompense. Stringi amicizie con i personaggi Disney e Pixar : incontrati negli incontri quotidiani e fai amicizia con alcuni dei tuoi personaggi Disney e Pixar preferiti.

: incontrati negli incontri quotidiani e fai amicizia con alcuni dei tuoi personaggi Disney e Pixar preferiti. Esprimi il tuo stile Disney : tira fuori la tua principessa, il cattivo o il limite Disney che è in te! Assembla abiti unici per esprimere il tuo stile Disney e crea i tuoi modelli con lo strumento Tocco di Magia.

: tira fuori la tua principessa, il cattivo o il limite Disney che è in te! Assembla abiti unici per esprimere il tuo stile Disney e crea i tuoi modelli con lo strumento Tocco di Magia. Crea la tua valle : costruisci il quartiere perfetto con un layout completamente personalizzabile, paesaggi creativi e migliaia di oggetti decorativi.

: costruisci il quartiere perfetto con un layout completamente personalizzabile, paesaggi creativi e migliaia di oggetti decorativi. Trova te stesso a casa – Scatena la tua creatività e personalizza una casa tutta tua con oggetti e arredi ispirati ai mondi Disney e Pixar.

– Scatena la tua creatività e personalizza una casa tutta tua con oggetti e arredi ispirati ai mondi Disney e Pixar. Un gioco in costante evoluzione – Nuovi contenuti significano che c’è sempre qualcosa di nuovo da esplorare. Assicurati di sognare regolarmente la via del ritorno a Dreamlight Valley per scoprire nuove avventure

Non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte della casa sviluppatrice.