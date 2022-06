Little Noah Scion of Paradise è disponibile per PS4, Switch e PC

Sebbene Granblue Fantasy: Relink di Cygames sia ancora lontano, il team ha annunciato una piccola sorpresa durante il Nintendo Direct Mini. Sviluppato da Grounding Inc., Little Noah: Scion of Paradise e è un titolo disponibile ora su PS4, PC e Nintendo Switch. Scoprite il suo gameplay trailer qui sotto.

Nei panni di Noah, i giocatori si avventurano in alcune antiche rovine per portare alla luce i loro segreti (e trovare parti per riparare la sua nave). Mentre è accompagnato dal gatto Zipper, Noah può anche reclutare più di 40 Lilliput per formare squadre diverse e scatenare potenti combo. I dungeon cambiano ad ogni partita e ci sono boss imponenti da superare. Troverete anche Mana per riparare il dirigibile e aggiornare le sue diverse strutture per vari vantaggi. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Noah è una geniale alchimista che solca i cieli a bordo di una gigantesca aeronave. Un giorno, mentre viaggiava verso Porto Manacloud, una città prosperata grazie all’alchimia, si imbatte in delle misteriose rovine fluttuanti. Mentre sta compiendo le manovre per avvicinarvisi, un gatto salta improvvisamente a bordo dell’aeronave. Definita Noah un’intrusa, il gatto sprigiona uno strano potere che scatena una violenta tempesta: Noah è costretta a effettuare un atterraggio di emergenza nei pressi delle rovine. Decisa a riparare l’aeronave e a rivelare i segreti del luogo, Noah si avventura nelle profondità delle rovine.

Caratteristiche

Un action game adatto a tutti: le rovine sono dei luoghi misteriosi che mutano a ogni esplorazione. Eliminate i nemici che ti ostacolano il cammino e raggiungete le profondità delle rovine per affrontare i temibili boss del gioco. Usate i Lilliput che hai ottenuto e migliora le statistiche di Noah per poter sconfiggere anche quelli più temibili.

