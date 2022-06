Star Ocean The Divine Force: annunciata la data d’uscita

Come da programma, oggi 29 giugno sono arrivate novità riguardo Star Ocean The Divine Force, il JRPG di Square Enix sviluppato da Tri-Ace: nello specifico, è stata annunciata la data d’uscita del gioco, attraverso un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco sarà disponibile dal 27 ottobre 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e STEAM.

Questa la descrizione del gioco attraverso il PlayStation Store:

Vola in libertà dove vuoi

In STAR OCEAN THE DIVINE FORCE, i personaggi possono spostarsi liberamente in qualsiasi direzione e solcare i cieli.

Esplora liberamente in tre dimensioni: tutto ciò che vedi può essere esplorato!

Puoi spostarti in tre dimensioni e volare nello scenario più grande di sempre.

Una libertà di spostamento e nel combattimento senza pari: vola ed esplora rilievi rocciosi, tetti ed edifici nella città o entra in combattimento saltando da un dirupo senza interruzioni.

L’azione più intensa e solida della serie.

Il gioco non offre solo più possibilità di giocare nel modo che preferisci, ma anche battaglie evolute.

I personaggi possono sopraffare i nemici con attacchi rapidissimi, abilità speciali che permettono di scomparire per un breve istante e una tecnica letale che abbatte con un sol colpo!

Il gioco offrirà un’esperienza di combattimento impegnativa ed emozionante, che potrai assaporare librandoti liberamente nei cieli.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.