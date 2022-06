Need for Speed: il nuovo capitolo verrà lanciato a novembre?

Il prossimo capitolo del franchise Need for Speed, in uscita nel corso dell’anno, si preannuncia interessante, anche perché vedrà il franchise tornare sotto la guida dello sviluppatore Criterion. Oltre a confermare che il videogioco uscirà entro la fine dell’anno, tuttavia, EA non ha detto molto al riguardo.

Recenti indiscrezioni sostengono che le cose cambieranno presto: un importante leaker ha affermato, in un recente rapporto di Exputer, che il gioco sarà annunciato a luglio (insieme al prossimo Skate), e ora ha vuotato il sacco anche sulla data di lancio.

Secondo un aggiornamento apportato da Tom Henderson al suo rapporto Exputer, il prossimo Need for Speed, forse intitolato Need for Speed: Unbound, sarà lanciato il 4 novembre. Precedenti fughe di notizie all’inizio dell’anno avevano affermato che il gioco sarebbe uscito a settembre o ottobre, quindi sembra che ci sia stato un leggero cambiamento nei piani, ma non significativo, in ogni caso.

Secondo i dettagli trapelati in precedenza, il gioco open world si svolgerà a Lake Shore City, una versione romanzata di Chicago, e sarà caratterizzato da elementi stilizzati simili a quelli di un anime, oltre che da un’enfasi particolare sulle meccaniche multiplayer senza soluzione di continuità. A quanto pare, inoltre, non sarà cross-gen.

In ogni caso, sembra che i dettagli concreti arriveranno al più presto, quindi restate sintonizzati.