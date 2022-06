NieR Automata su Switch girerà in 1080p nella modalità docked e 720p in quella portatile

Uno degli annunci più importanti del Nintendo Direct Mini: Partner Showcase è stata la presentazione da parte di Square Enix di NieR: Automata The End of YoRHa Edition per Nintendo Switch, portando finalmente l’acclamato RPG d’azione sulla piattaforma Nintendo. Spesso gli aspetti tecnici di simili porting per Switch tendono a essere fonte di preoccupazione per molti, ma sembra che NieR: Automata stia facendo le promesse giuste.

Poco dopo l’annuncio del porting, Square Enix ha svelato su Twitter i dettagli tecnici sul funzionamento del gioco. Su Nintendo Switch, NieR: Automata avrà una risoluzione nativa di 1080p quando si gioca in modalità docked, mentre in modalità portatile scenderà a 720p. Nel frattempo, in entrambe le modalità, il gioco girerà a 30 FPS.

Si tratta di un risultato sorprendentemente buono per qualsiasi parametro, ma soprattutto per un porting su Switch, soprattutto se proveniente da un’azienda che ha deciso che l’originale Kingdom Hearts, un gioco di due decenni fa lanciato originariamente per PS2, era meglio portarlo su Switch come esclusiva cloud.

NieR: Automata, attualmente disponibile per PS4, Xbox One e PC, verrà lanciato su Switch il 6 ottobre. Il gioco ha venduto finora 6,5 milioni di unità.