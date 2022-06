Blizzard acquista Proletariat (team di Spellbreak)

Blizzard Entertainment ha acquisito Proletariat, team del battle royale con le magie, Spellbreak, per rafforzare il personale impegnato in World of Warcraft.

In base all’accordo, Proletariat, con sede a Boston, entrerà a far parte di Blizzard e il suo team di 100 persone inizierà a lavorare su WoW, compresa l’espansione Dragonflight in arrivo quest’anno. L’acquisizione arriva proprio dopo che Proletariat aveva annunciato la chiusura dei server di Spellbreak per l’inizio del 2023.

La mossa è la più grande acquisizione che Blizzard abbia fatto, quantomeno negli ultimi dieci anni, per espandere i propri studi. In questo caso, la mission è quella di rafforzare il personale di World of Warcraft in modo da poter raggiungere gli obiettivi di qualità e di tempistica per le espansioni. I termini della transazione non sono stati resi noti.

Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment, ha dichiarato nel comunicato: