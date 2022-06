XIII Remake: in arrivo corposo aggiornamento e versione Switch

Il ritorno dell’agente XIII con XIII Remake non è stato ahinoi tra i migliori dei ritorni. Gli sviluppatori si erano fin da subito scusati per le condizioni in cui era uscito il gioco, e anche noi, nella nostra recensione, non potevamo che non sottolineare i tanti errori tecnici presenti.

Microids ha però annunciato che il 13 settembre verrà rilasciato un importante aggiornamento, e arriverà anche la versione per Nintendo Switch.

Per raggiungere gli standard di qualità e offrire un’esperienza di gioco ottimale, Microids ha deciso di affidare lo sviluppo di XIII Remake allo studio francese Tower Five (di Lornsword: Winter Chronicle). Al lavoro da più di un anno su un importante aggiornamento per le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC, lo studio ha lavorato anche sui contenuti multigiocatore e sul porting del gioco per Nintendo Switch. Il gioco uscito nel 2020 era stato invece sviluppato da ToyMagic. L’aggiornamento, i contenuti multigiocatore e la versione per Switch usciranno contemporaneamente il 13 settembre.

In quella data, i possessori delle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC riceveranno un aggiornamento gratuito e potranno godersi il gioco come previsto. Lo studio di sviluppo ha rielaborato l’intero gioco, dalla direzione artistica all’IA, e ha aggiunto numerosi miglioramenti tecnici. Infine, Tower Five ha implementato l’attesa modalità multiplayer online per un massimo di 13 giocatori.

Stéphane Longeard, CEO di Microids, ha dichiarato in merito:

“Siamo pienamente consapevoli e terribilmente dispiaciuti che il lancio iniziale di XIII Remake su PlayStation 4, Xbox One e PC non abbia raggiunto gli standard qualitativi attesi dai giocatori. Poco più di un anno fa abbiamo deciso di assumere lo studio Tower Five per terminare lo sviluppo del gioco. Tower Five ha già lavorato con noi in passato, in particolare per il grande porting di Agatha Christie: The ABC Murders su Nintendo Switch. Volevamo davvero prenderci il tempo necessario per sistemare il gioco e offrire ai possessori di XIII Remake un aggiornamento gratuito che rendesse il miglior tributo possibile al gioco originale che tutti amiamo. La versione Nintendo Switch del gioco beneficerà ovviamente di tutto il lavoro svolto per migliorare il gioco e la modalità multigiocatore, che segnerà la fine dello sviluppo del gioco. Non vediamo l’ora che i giocatori mettano le mani su questa versione migliorata del gioco e (ri)scoprano le avventure classiche dell’Agente XIII, non appena uscirà dopo l’estate”

XIII Remake sarà lanciato il 13 settembre 2022 su Nintendo Switch. Il major update gratuito sarà disponibile lo stesso giorno per le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC. Qui sotto potete vedere il nuovo trailer della versione Switch.