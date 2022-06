PlayStation Plus: ufficiali i giochi di luglio

Come da programma, oggi 29 giugno sono stati annunciati i giochi che saranno disponibili per gli abbonati al servizio PlayStation Plus nel mese di luglio. Come da programma e come da leak, in quanto i nomi che circolavano in questi giorni si sono rivelati esatti. Come scritto sul PlayStation Blog, si tratta infatti di:

Potranno essere scaricati dal 5 luglio, e fino al 1 agosto.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time| PS4/PS5

Una nuovissima avventura di Crash ti aspetta! Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo mondo, ma l’intero multiverso! Brandisci il potere di quattro potenti guardiani del tempo e dello spazio che donano a Crash e Coco la capacità di dominare le leggi della realtà e superare pericolosi ostacoli in modi inediti ed entusiasmanti. Gioca nei panni del duo di marsupiali danzanti e saltellanti o vivi l’avventura da altri punti di vista, come quello del solo e unico dottor Neo Cortex.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan | PS4

In questo gioco horror cinematografico con narrazione ramificata dal creatore di Until Dawn e The Quarry, cinque amici salpano per una vacanza all’insegna delle immersioni che ben presto si trasforma in un’esperienza molto più tetra. Tutti i personaggi giocabili possono vivere o morire. Le tue scelte determineranno il loro destino. Affronta questa terrificante storia da solo, con un amico online o fai squadra con un massimo di cinque giocatori offline.

Arcadegeddon | PS4/PS5

Gilly, proprietario di una sala giochi locale, sta cercando di salvare la sua attività da una gigantesca società senza volto, Fun Fun Co. Per fargliela pagare, crea un super gioco nuovo di zecca. Sfortunatamente, la società scopre il piano di Gilly e hackera il gioco iniettandovi un virus. Ora tocca a te salvare il gioco e l’ultima sala giochi della città in questo sparatutto multigiocatore cooperativo in continua evoluzione. Il gioco offre un mix di esperienze PvE e PvP e permette a te e a un massimo di 3 amici online di scoprire diversi biomi, competere in mini giochi, trovare forzieri nascosti e sconfiggere numerosi tipi di nemici e boss

Qui sotto potete vedere il video che mostra i titoli del PlayStation Plus di luglio.