Genshin Impact: annunciata la data per il live stream special 2.8

In questi giorni la community di Genshin Impact era in hype perché aspettava dalla miHoYo una conferma ufficiale per la data del live stream speciale versione 2.8. Tramite la pagina ufficiale di Twitter la miHoYo ha comunicato la data per lo special live program dedicato alla versione 2.6 di Genshin Impact.

Il live streaming special di Genshin Impact versione 2.8 si terrà il 2 luglio alle 8 AM EST / 5 AM PST (le 13:00 ore italiane).Il Live Stream durerà circa un’ora. Inoltre, lo streaming inglese avverrà contemporaneamente allo streaming cinese e si terrà su Twitch anziché su YouTube. Quattro ore dopo, lo streaming verrà trasmesso anche sul canale YouTube di Genshin Impact. Nell’aggiornamento 2.8, confermata dalla presenza dei personaggi sul post di Twitter, sarà presente una re-run del banner di Kazuha insieme a Klee e Yoimiya. Inoltre sul post è presente anche il personaggio a quattro stelle Electro Fischl, che insieme al personaggio a cinque stelle Pyro Diluc dovrebbero ricevere una skin alternativa. Secondo diversi rumor, nella patch i giocatori potranno esplorare di nuovo l’arcipelago Golden Apple, reso disponibile per la prima volta nella versione 1.6.

L’ultimo aggiornamento versione 2.7 di Genshin Impact ,Hidden Dream in the Depths, è arrivata a fine maggio aggiungendo due nuovi personaggi il cinque stelle Hydro Yelan e il quattro stelle Electro Kuki Shinobu. Inoltre i banner di Itto e Xiao tornano con le loro re run. I giocatori possono esplorare anche una nuova mappa per The Chasm insieme a una nuova Archon Quest che vede coinvolti Itto, Yanfei, Kuki Shinobu, Yelan Xiao e il Traveler.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Version 2.8 Special Program Preview📣

Dear Travelers,

The special program will premiere on the official Twitch channel on 7/2, 08:00 AM (UTC-4)!

>>>https://t.co/iSfDaDRH9w

It feature juicy details about V2.8. It will also "drop" some redemption codes and more!#GenshinImpact pic.twitter.com/G7rVshJ9ki

— Genshin Impact (@GenshinImpact) June 30, 2022