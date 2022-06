Sword Art Online: annunciato nuovo DLC

Bandai Namco e AQUIRIA, rispettivamente editore e sviluppatore, hanno annunciato ufficialmente una nuovissima espansione per Sword Art Online dal titolo Blooming of Matricaria. Purtroppo non è stata rilasciata alcuna data di uscita, ma sono stati resi noti molti dettagli della suddetta espansione proprio tramite il sito della casa sviluppatrice di videogame. Eccoveli di seguito:

Il mondo sommerso. Per proteggere questo mondo virtuale e prevenire il futuro del collasso previsto, abbiamo accumulato potere. La spada di Kirito che unisce i sentimenti… Non solo Kirito, tutti hanno un nuovo potere.Non importa l’ostacolo, può essere superato. L’incontro di risposta “Esperimento di carico finale” incentrato sul Card inal è iniziato, ma le campane della sventura hanno improvvisamente suonato, dichiarando l’attivazione del “Refactoring di oggetti divini di distruzione su larga scala”.E così inizia la “Guerra dei Cento Giorni”, la battaglia che scuote il mondo umano…Mancano 100 giorni alla fine del mondo.



Nuovo personaggio: Log- Un ragazzo con una benda sull’occhio destro. Umano, ma è semplice e rozzo. Sembra che conoscesse Kirito, Eugeo e Alice da molto tempo…In battaglia, combatte come una bestia, brandendo un grande scudo e un’ascia a una mano.

Un ragazzo con una benda sull’occhio destro. Umano, ma è semplice e rozzo. Sembra che conoscesse Kirito, Eugeo e Alice da molto tempo…In battaglia, combatte come una bestia, brandendo un grande scudo e un’ascia a una mano. Nuova arma: scudo e ascia-Una nuova arma che può essere equipaggiata con Kirito e Log. Il ruolo “Carro armato” serve a raccogliere l’aggro nemico e difendersi dagli attacchi, mentre il ruolo “Attaccante” travolge il nemico con una potenza di fuoco aumentata dall’aggro raccolto. Contrariamente al suo aspetto, lo Scudo e l’Ascia possono essere usati anche per attacchi semplici e veloci.

Come già accennato precedentemente in questo articolo, purtroppo non è stata annunciata alcuna data di rilascio, tuttavia possiamo comunque dare uno sguardo alle dinamiche del gioco attraverso il trailer di debutto( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) mostrato da Bandai Namco. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti, vi ricordiamo che Sword Art Online: Alicization Lycoris è ora disponibile per PlayStation 4 , Xbox One e PC tramite Steam. Nel frattempo però, lo sapevate che Stranger of Paradise Final Fantasy Origin riceverà una serie di DLC disponibili con il Season Pass?