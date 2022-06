God Of War Ragnarok: parla il direttore creativo

Da diverse settimane God Of War Ragnarok è al centro di un chiacchiericcio che lo vuole presentato e svelato nella data di uscita nelle prossime ore. Ad affermarlo in contemporanea sono Jason Schreier ed il famoso leaker The Snitch ( puoi leggere di più su questo qui e qui) , le cui dichiarazioni collimano in un’unica certezza: la data di uscita ufficiale sarà a breve annunciata attraverso un singolo trailer.

Tuttavia però non c’è stata alcuna dichiarazione da parte della casa sviluppatrice, il cui silenzio si è protratto anche oggi, 30 giugno, data che, secondo il chiacchiericcio, sarebbe dovuta essere quella dell’annuncio ufficiale. Finalmente però, anche se in maniera del tutto neutrale e senza svelare alcunché è Cory Barlog, il direttore creativo di SIE Santa Monica Studio, a prendere parola e a parlare in merito al titolo tramite Twitter ( vi lasciamo in tweet in questione in fondo a questo articolo) dichiarando quanto segue:

Carissimi, se dipendesse da me condividerei tutte le informazioni quando ne sono a conoscenza. ma non dipende da me. Quindi per favore, sii paziente. Prometto che le cose saranno condivise il prima possibile. Creiamo giochi per te. possiamo creare giochi grazie a te.

Come detto già in precedenza, la dichiarazione non svela nulla del titolo, ma comunque vi è la certezza che il gioco non è stato rimandato; cosa che comunque stava preoccupando non poco i fan. Infatti il gioco ha ancora come finestra di lancio un generico 2022 ed è facile capire quanto i fan possano essere preoccupati, o addirittura certi di un ritardo, visto che ci troviamo praticamente a più di metà anno. Purtroppo non possiamo fare altro che aspettare ulteriori aggiornamenti da parte di Santa Monica Studio, ricordandovi che God Of War Ragnarok, attesissimo gioco d’azione e d’avventura, è in uscita per PlayStation 4 e PlayStation 5.