PlayStation VR2: pubblicata la prima foto ufficiale del nuovo visore

Sony ha rivelato ufficialmente PlayStation VR2 lo scorso gennaio dopo mesi di leak. Altri importanti annunci includono Horizon: Call of the Mountain, mostrato nell’ultimo State of Play ed in fase di sviluppo per il display e presente tra le demo del GDC 2022 per gentile concessione di Firesprite Studios e Guerrilla Games. Tuttavia, Sony deve ancora confermare quando verrà lanciato l’hardware.

Tramite il profilo Bit Planet Games su Reddit è stata pubblicata la prima foto ufficiale del nuovo PlayStation VR2. Possiamo finalmente apprezzare la scala dei nuovi controller PSVR2 Sense, che sono dannatamente grandi. Possiamo anche vedere quello che sembra essere il cavo singolo che si collegherà alla PS5, che sembra abbastanza lungo e anche relativamente sottile.

Di recente nDreams ha annunciato un investimento di 35 milioni di dollari nello studio del gruppo Aonic di recente costituzione e ha dichiarato che molti progetti sono in fase di sviluppo prima e che tra questi sono inclusi i giochi di nuova generazione per l’attesissima PlayStation VR2. Alcuni rumors hanno affermato che anche una versione PSVR2 di Half-Life: Alyx è in lavorazione, ma ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Inoltre Sony è rimasta a bocca aperta sul fatto che il nuovo visore sarà in grado di riprodurre i giochi nella libreria del PSVR originale. Nel frattempo, l’ex scrittore di Valve Chet Faliszek ha detto sull’HMD quando lo ha provato alla GDC 2022.

Di seguito le caratteristiche ufficiali di PlayStation VR2:

Display OLED

Risoluzione 2000 x 2040 per ogni occhio

Frequenza di refresh​ 90Hz, 120Hz

Distanza tra le lenti regolabili

Campo visivo 110 gradi

Sensori: Six-axis Motion Sensing System

Sensore IR di prossimità

4 camere nel visore e una camera tracking​IR per il tracciamento dei movimenti degli occhi

Vibrazione integrata nel visore

Connettore di tipo USB Type-C

Microfono integrato ed entrata jack per le cuffie

